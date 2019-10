Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei einer der größten Börsengänge eines deutschen Biotech-Unternehmens überhaupt gewesen: Der Mainzer Firma BioNTech sei vor knapp zwei Wochen der Sprung an die Börse gelungen, wenngleich auch aufgrund des angespannten Marktumfelds zu einem niedrigeren Preis als ursprünglich geplant. Der Emissionspreis habe bei 15 Dollar je Aktie gelegen. Ursprünglich habe man 18 bis 20 Dollar angepeilt. Für "Aktionär"-Leser jedoch ein Glücksfall. Sie hätten, seien sie der Empfehlung in Ausgabe 43/2019 gefolgt, zu einem enorm günstigen Kurs (Empfehlungskurs: 11,70 Euro) bei diesem hochinteressanten Biotechwert zugreifen können.Seitdem habe das Papier bereits enorm stark zulegen können. Allein im gestrigen Handel in New York sei es um fast 27 Prozent nach oben gegangen. "Aktionär"-Leser könnten sich damit nun bereits über einen Gewinn von gut 60 Prozent freuen.Was stecke eigentlich hinter dem Wert? BioNTech arbeite an einer Reihe neuartiger und möglicherweise revolutionärer Immuntherapien gegen Krebs. Die Vision sei es, die Krebsmedizin zu individualisieren. Dabei sollten nicht nur Impfstoffe gegen Krebs entwickelt werden, auch im Bereich zahlreicher Infektionskrankheiten werde geforscht. Würden die Studien in den verschiedenen Bereichen erfolgreich verlaufen, könnte dies langfristig enormes Potenzial bedeuten. Bis Ende 2020 werde gleich bei fünf laufenden Onkologie-Programmen ein Studien-Update erwartet. Das Unternehmen vereine dabei alle wichtigen Disziplinen der präzisen und individualisierten Immuntherapie unter einem Dach - von der Diagnostik über die Wirkstoffentwicklung bis zur Produktion.Alle anderen, die seit der Empfehlung des "Aktionär" dabei ist, lassen ihre Gewinne laufen, so Marion Schlegel. (Analyse vom 23.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link