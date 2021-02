Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Stadt Mainz treibe den Ausbau von BioNTech voran. Der Mainzer Corona-Impfstoffhersteller solle auf dem Gelände einer Bundeswehr-Kaserne weitere Labors und Büros errichten können, habe Oberbürgermeister Michael Ebling - der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Die Stadtverwaltung werde in enger Absprache mit BioNTech die Rahmenplanung für das Gelände der Kaserne anpassen. Diese könne etwas schneller geräumt werden und sei spätestens 2022 frei. Die Generalfeldzeugmeister-Kaserne grenze an die Firmenzentrale von BioNTech, das auf dem Weg zu einem der weltweit führenden Unternehmen der Immuntherapie sei.Zuletzt habe außerdem der EU-Vertrag mit BioNTech/Pfizer über weitere bis zu 300 Mio. Corona-Impfdosen die letzte formelle Hürde genommen. Das Kollegium der EU-Kommissare habe dem Vertrag über 200 Mio. Dosen und eine Option auf 100 Mio. weitere am Montag zugestimmt, habe ein Sprecher der EU-Kommission gesagt. Dies sei nur noch eine Formalie gewesen, habe es aus EU-Kreisen geheißen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen habe die Abmachung bereits am 8. Januar öffentlich gemacht. Insgesamt könne die EU nun bis zu 600 Mio. Impfstoff-Dosen von BioNTech/Pfizer beziehen.Die BioNTech-Aktie habe sich jetzt direkt bis an die 100-Euro-Marke herangepirscht. Kurzzeitig habe sie bereits darüber notiert, der endgültige Ausbruch nach oben sei aber bis jetzt noch nicht gelungen. "Der Aktionär" glaube jedoch, das dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Der nachhaltige Sprung über diese Marke würde ein weiteres klares Kaufsignal für die BioNTech-Aktie bedeuten. Die nächste wichtige Hürde auf dem Weg nach oben warte dann bei knapp 110 Euro, dem Dezember-Hoch 2020. Anleger sollten ihre Positionen weiter laufen lassen. Gerade im Konkurrenzvergleich sei die BioNTech-Aktie noch moderat bewertet, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: