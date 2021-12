Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

231,00 EUR -8,30% (10.12.2021, 16:38)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

261,35 USD -8,04% (10.12.2021, 16:23)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (10.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Zum Ende der Handelswoche stehe die BioNTech-Aktie erneut unter Druck. Der Grund für den Kursrutsch seien frühe Studiendaten zu einem potenziellen Grippe-Impfstoff auf mRNA-Basis aus dem Hause des US-Rivalen Moderna, die für Enttäuschung unter den Marktteilnehmern sorgen würden. Auch BioNTech sei bestrebt, einen Impfstoff auf mRNA-Basis gegen die saisonale Grippe zu entwickeln. Das Programm befinde sich derzeit in einer Phase-1-Studie und werde mit dem US-Partner Pfizer vorangetrieben.Unter den Marktteilnehmern wachse nach den Daten von Moderna die Sorge, dass die mRNA-Technologie über Corona hinaus keine bahnbrechenden Erfolge feiern könne. Allerdings dürfe nicht vergessen werden, dass es sich bei den Grippe-Resultaten um frühe Erhebungen handele. Investierte Anleger sollten sich von der hohen Volatilität weiter nicht aus der Ruhe bringen lassen. Unter den beiden Top-Adressen im mRNA-Sektor bleibe BioNTech der Favorit des "Aktionärs", so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link