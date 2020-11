Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Darauf hätten alle gewartet: auf die Zwischenergebnisse aus der für eine Zulassung entscheidenden Studienphase von BioNTechs Corona-Impfstoffkandidaten. Laut den nun vorliegenden Studiendaten biete die Impfung von BioNTech, an der zusammen mit dem US-Partner Pfizer geforscht worden sei, einen mehr als 90%-igen Schutz vor der Krankheit Covid-19. BioNTech und Pfizer wollten nun voraussichtlich in der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Das wäre die erste Zulassung abgesehen von den umstrittenen russischen Impfstoffen.Der Impfstoff BNT162b2 sei von BioNTech im Projekt "Lighspeed" (Lichtgeschwindigkeit) seit Mitte Januar entwickelt worden. Die für eine Zulassung entscheidende Phase-3-Studie habe ab Ende Juli in verschiedenen Ländern begonnen. Inzwischen hätten mehr als 43.500 Menschen mindestens eine der beiden Impfungen bekommen, die im Abstand von drei Wochen verabreicht würden. Ein Impfschutz werde nach Angaben der Hersteller eine Woche nach der zweiten Injektion erreicht.In der Studie seien demnach bis Sonntag insgesamt 94 Fälle der Krankheit bestätigt worden. Die Ergebnisse würden den Angaben zufolge erst dann abschließend ausgewertet, wenn insgesamt 164 Fälle erreicht seien. Zudem werde geprüft, in welchem Maß die Impfung nicht nur vor Covid-19 schütze, sondern auch vor schweren Verläufen der Krankheit. Insgesamt sollten sowohl die Schutzwirkung als auch etwaige Nebenwirkungen über einen Zeitraum von zwei Jahren beobachtet werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: