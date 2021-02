Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Mainzer Unternehmen habe in seinem neuen Werk im hessischen Marburg mit der Produktion seines Corona-Impfstoffs begonnen. Als erster Schritt werde der Botenstoff mRNA hergestellt, habe BioNTech am Mittwoch mitgeteilt. Die Gesellschaft habe vor wenigen Tagen die arzneimittelrechtliche Erlaubnis dafür erhalten. BioNTech habe das Werk im vergangenen Jahr vom Schweizer Pharmakonzern Novartis übernommen.Im ersten Halbjahr 2021 sollten in Marburg 250 Mio. Dosen des Impfstoffs von BioNTech und seines US-Partners Pfizer hergestellt werden. Die ersten am Standort Marburg hergestellten Impfstoffe würden nach Unternehmensangaben voraussichtlich Anfang April ausgeliefert. Sobald das Werk voll betriebsbereit sei, wolle BioNTech dort bis zu 750 Mio. Dosen des Covid-19-Impfstoffs jährlich herstellen. Der neue Standort in Mittelhessen gelte als wichtiger Pfeiler in dem Bemühen von BioNTech und Pfizer, in diesem Jahr die weltweite Produktionskapazität auf 2 Mrd. Dosen des Impfstoffs zu erhöhen.Die BioNTech-Aktie notiere weiter unter der insbesondere psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke. Kurzzeitig habe sie in dieser Woche bereits darüber notiert, der endgültige Ausbruch sei jedoch bis jetzt noch nicht gelungen. "Der Aktionär" glaube allerdings, das dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Der nachhaltige Sprung über diese Marke würde ein weiteres klares Kaufsignal für die BioNTech-Aktie bedeuten. Die nächste wichtige Hürde auf dem Weg nach oben warte dann bei knapp 110 Euro, dem Dezember-Hoch 2020. Anleger sollten ihre Positionen weiter laufen lassen. Gerade im Konkurrenzvergleich sei die BioNTech-Aktie noch moderat bewertet, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.