Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna dürften vorläufigen US-Daten zufolge auch vor den indischen Corona-Varianten B.1.617 und B.1.618 gut schützen. Es gebe gute Gründe, das anzunehmen, würden Forscher mit Verweis auf Laborexperimente in einer Preprint-Studie schreiben, die bislang nicht von Experten begutachtet und nicht in einem Fachjournal veröffentlicht worden sei.Die Wissenschaftler um Nathaniel Landau von der New York University hätten im Labor überprüft, inwieweit Antikörper von Genesenen und Geimpften an mutierte Virusproteine binden würden. Dabei hätten sie festgestellt, dass die Wirksamkeit der Antikörper bei B.1.617 und B.1.618 zwar etwas geringer ausgefallen sei als beim ursprünglichen Erregertyp, gegen den die Impfstoffe entwickelt worden seien. Die Forscher würden aber von einem weitgehenden Schutzeffekt ausgehen. Zu beachten sei, dass es sich um Laborexperimente handle. Inwieweit die Impfung tatsächlich vor den indischen Varianten schütze, lasse sich daraus nicht mit Sicherheit ableiten.Das Robert Koch-Institut schreibe auf seiner Seite über die indische Variante B.1.617, die auch hierzulande immer öfter nachgewiesen werde: "B.1.617 zeichnet sich durch Mutationen aus, die mit einer reduzierten Wirksamkeit der Immunantwort in Verbindung gebracht werden, wobei erste laborexperimentelle Daten darauf hindeuten, dass die Impfstoffwirksamkeit nicht substanziell beeinträchtigt ist."Das RKI beobachte einen wachsenden Anteil von B.1.617 in Deutschland, wenn auch noch auf sehr niedrigem Niveau. Ihr Anteil an den untersuchten Proben habe zuletzt weniger als zwei Prozent betragen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.