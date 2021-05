Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die USA und Europa seien mit Impfstoff versorgt - nun sei der Rest der Welt dran. Doch statt Milliarden Dosen bei den Herstellern zu ordern und zu verschenken, solle der Patentschutz aufgehoben werden. Ein grober Verstoß gegen die Marktwirtschaft - und ein möglicher Rückschlag in einem anderen Multimilliardenmarkt."Ich habe das Telefon erfunden. Als ich beim Patentamt anrief, war aber leider immer besetzt." Über diesen alten Witz könne bei BioNTech, Moderna und an der Börse derzeit keiner lachen. Die Aufhebung des Patentschutzes habe die Aktienkurse der einstigen Highflyer schwer unter Druck gesetzt. Die Erfolgsstory habe Risse bekommen.Was die Politik offenbar nicht sehe: Patente seien für Firmen überlebenswichtig. Gerade im Biotechsektor, wo oft jahrelang mit offenem Ausgang geforscht werde, würden die Unternehmen Gewissheit brauchen: Bei Erfolg dürfe lange Zeit niemand kopieren.Falle diese Gewissheit weg, sinke die Motivation der Unternehmen in Sachen Forschung und Entwicklung enorm. Auch die Geldgeber würden sich zurückhalten. Es drohe Stillstand.Wie es nach dieser Logik weitergehe, könne man sich vorstellen: Im Kampf gegen den Hunger könnten Nestlé oder McDonald‘s verpflichtet werden, Nahrungsmittel für einen Minibetrag nach Afrika zu exportierten. Telemedizin-Unternehmen könnten enteignet werden, um die ärztliche Betreuung in armen Ländern zu verbessern. Das Ergebnis wäre Planwirtschaft aus der Steinzeit - und wie die ende, habe man ja in der DDR gesehen.Anleger sollten auf der Hut sein, aber nicht übernervös werden. Das letzte Wort in Sachen Patentschutzaufhebung sei nämlich noch nicht gesprochen. "Der Schutz von geistigem Eigentum ist Quelle von Innovation und muss es auch in Zukunft bleiben", habe die Bundeskanzlerin klargemacht. Bleibe Merkel bei dieser Haltung und könne sie US-Präsident Joe Biden überzeugen, sollte der Aktienkurs von BioNTech (+1.000 Prozent seit "Aktionär"-Empfehlung) schon bald wieder neue Rekordhochs erklimmen. (Analyse vom 07.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link