Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

133,25 EUR -1,08% (01.03.2022, 12:09)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

150,81 USD +0,13% (28.02.2022, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (01.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie trete derzeit auf der Stelle. Neben der allgemein schwachen Marktverfassung würden rückläufige Impfzahlen belasten. Zudem habe zuletzt eine Studie aus Schweden für Wirbel gesorgt. Impfskeptiker würden befürchten, dass die Vakzine von BioNTech und Moderna sich in das Erbgut der Zellen einbauen könnten. Das, so die Sorge, könnte dann zu Krebs führen. Eine neue Studie werde als Beleg für diese These herangezogen, berichte die Welt.In den Mittelpunkt des Interesses rücke bei BioNTech derweil immer mehr die weitere Pipeline. Hier sei das Mainzer Unternehmen insbesondere im Onkologie-Bereich stark positioniert. In den kommenden Monaten würden bei einigen Projekten Neuigkeiten erwartet.Im Fokus stehe zudem der Jahresbericht, der am 30. März veröffentlicht werde. Nachdem zuletzt Moderna mit einem starken Ausblick habe überraschen können, würden Marktteilnehmer nun gespannt auf diesen Termin bei BioNTech blicken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: