Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (03.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktien der beiden Impfstoff-Entwickler BioNTech und Moderna würden derzeit kein Halten kennen. Beide Werte hätten am Mittwoch ein neues Allzeithoch markieren können. Die Aktie von Moderna habe den neuen Rekordstand bei 194,50 Dollar markiert. Am Ende sei das Papier aus dem US-Handel mit einem Plus von 3,8 Prozent auf 191,60 Dollar gegangen. BioNTech sei bis auf 219,94 Dollar geklettert. Die Aktie sei mit einem Plus von 6,4 Prozent auf 219,40 Dollar aus dem Handel gegangen.Beflügelt worden sei dabei auch die Aktie von CureVac. Sie habe 5,9 Prozent auf 114,61 Dollar gewonnen. Das Tübinger Unternehmen setze wie BioNTech und Moderna auf die neuartige mRNA-Technologie.Gute News habe es von Moderna gegeben. Der Covid-19-Impfstoffhersteller vertiefe seine Partnerschaft mit dem Schweizer Lonza-Konzern mit einer weiteren Produktionslinie in den Niederlanden. Pro Jahr sollten dort zusätzliche 300 Millionen Impfdosen hergestellt werden können. Wie es von Unternehmensseite heiße, solle die neue Produktionslinie in Geleen Ende des Jahres startklar sein.BioNTech/Pfizer könne in seinem Werk im belgischen Puurs die Produktion von Corona-Impfstoff weiter hochfahren. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA habe am Dienstag empfohlen, dort weitere Herstellungs- und Abfüllungskapazitäten zu genehmigen. Dies werde "erhebliche und sofortige Auswirkungen auf die Versorgung" mit dem Impfstoff der Mainzer Firma BioNTech und deren US-Partner Pfizer in der EU haben, habe die EMA erklärt.BioNTech/Pfizer habe auf Anfrage bestätigt, man sei dabei, die Impfstoffkapazität auszuweiten. Die EMA-Empfehlung werde die Bemühungen unterstützen, im laufenden Jahr mehr als 2,5 Milliarden Dosen Impfstoff auszuliefern und im nächsten Jahr möglicherweise noch mehr.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und CureVac.