Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech und Pfizer.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

154,60 EUR +2,15% (29.03.2022, 18:28)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

169,85 USD +2,10% (29.03.2022, 18:13)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die EU-Arzneimittelagentur EMA habe das schnelle Prüfverfahren für den Corona-Impfstoff des spanischen Herstellers Hipra gestartet. Der Wirkstoff sei als Booster-Impfung entwickelt worden, wie die EMA am Dienstag in Amsterdam mitgeteilt habe. Damit könnten die bereits zugelassenen Booster-Vakzine von BioNTech/Pfizer und Moderna neue Konkurrenz bekommen.Der Hipra-Impfstoff sei zunächst gedacht für Erwachsene, die bereits mit anderen Covid-Impfstoffen geimpft worden seien, heiße es. Nach den vorläufigen Studien wirke das Präparat auch gegen eine Infektion mit der Omikron-Variante des Virus.Der Hersteller habe nach Angaben der EMA erste Ergebnisse aus Labor- und klinischen Studien vorgelegt. Auf dieser Grundlage habe man das Prüfverfahren gestartet. Nach dem sogenannten Rolling Review-Verfahren würden Ergebnisse von Studien bereits bewertet, auch wenn noch nicht alle Resultate vorlägen und kein Antrag auf Zulassung gestellt worden sei. Wie lange die Prüfung dauern werde, sei nach Angaben der EMA noch nicht abzusehen.Der Hipra-Impfstoff solle den Körper in die Lage versetzen, sich gegen die Infektion zu verteidigen. Er enthalte zwei Versionen des Spike-Proteins, die im Labor künstlich hergestellt worden seien. Dieses Eiweiß helfe dem Virus, in die Zellen einzudringen. Nach der Impfung solle der Körper Antikörper und T-Zellen entwickeln. Diese würden dann bei einer Infektion das Virus töten und infizierte Zellen vernichten.Unter den beiden mRNA-Playern favorisiert "Der Aktionär" die Aktie von BioNTech, so Michel Doepke. Der Biotech-Titel befinde sich auf einem interessanten Einstiegsniveau für Anleger mit Weitblick. (Analyse vom 29.03.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: