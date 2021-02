Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech und der US-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) hätten heute die Einreichung neuer Daten bei der US-Arzneimittelbehörde (FDA) bekannt gegeben. Diese würden die Stabilität des Pfizer-BioNTech Covid-19-Impfstoffs bei einer Lagerung bei -25°C bis -15°C (-13°F bis 5°F) verdeutlichen. Diese Temperaturen könnten von gängigen pharmazeutischen Gefrier- und Kühlschränken aufrechterhalten werden.Die Daten seien bei der FDA eingereicht worden und würden eine vorgeschlagene Anpassung der Arzneimittelinformationen im Zuge der US-Notfallzulassung unterstützen. Diese würde es ermöglichen, den Impfstoff für zwei Wochen bei diesen Temperaturen zu lagern und so eine Alternative oder Ergänzung zur Lagerung in speziellen Ultra-Tieftemperatur-Gefrierschränken bieten, heiße es in einer Mitteilung der Unternehmen.Die bei der FDA eingereichten Informationen würden Daten zur Stabilität von Produktchargen aus der Covid-19-Impfstoffproduktion der vergangenen neun Monate beinhalten. Eingeschlossen worden seien Produktchargen aus den frühen klinischen Studien bis hin zu den kommerziellen Chargen, die sich zur Zeit in der Herstellung befänden. Die Daten würden in den nächsten Wochen auch bei anderen Zulassungsbehörden weltweit eingereicht, so BioNTech weiter.Die Aktie von BioNTech sei zuletzt an der 100-Euro-Marke nach unten abgeprallt und kurzzeitig auch unter die 90-Euro-Marke gerutscht. Jetzt könne das Papier aber wieder zulegen. Die Rückeroberung der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke wäre ein wichtiges Signal. DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich - insbesondere, was die langfristigen Aussichten angeht - und empfiehlt, die Restposition weiter laufen zu lassen. Im Branchenvergleich ist das Papier von BioNTech keineswegs zu teuer, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link