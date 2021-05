Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.In der EU würden nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bis Ende der Woche insgesamt rund 200 Mio. Dosen Corona-Impfstoff verabreicht worden sein. Unter anderem kommt dabei auch das Vakzin von BioNTech und dem US-Partner Pfizer zum Einsatz, welches schon bald an eine weitere Altersgruppe verimpft werden könnte.Im Juli könnten voraussichtlich 70% der Erwachsenen in der EU ihre erste Impfung erhalten haben, wenn sie das Angebot annähmen, habe von der Leyen am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in einer teils online organisierten CDU-Vorstandssitzung gesagt, zu der sie dazu geschaltet sei. Insgesamt habe die EU 250 Mio. Impfdosen erhalten.Noch im Mai erwarte sie die vom Impfstoffproduzenten beantragte Zulassung des Vakzins für die Altersgruppe ab 12 Jahren durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA, habe von der Leyen demnach weiter gesagt. Bislang gebe es in der EU für das Präparat von BioNTech/Pfizer eine Zulassung erst ab 16, für jüngere Minderjährige gebe es noch keinen Covid-19-Impfstoff.Dass BioNTech und der Partner Pfizer auch in Kürze grünes Licht zur Verabreichung des Vakzins für die Altersgruppe ab 12 Jahren in der EU bekämen, gelte als ausgemachte Sache. Die Mainzer Biotech-Gesellschaft habe jedoch weitaus mehr zu bieten als den Corona-Impfstoff Comirnaty. Die Pipeline des Unternehmens sei prall gefüllt, die Liste der namhaften Partner lang. "Der Aktionär" erwarte von BioNTech in den kommenden Jahren noch einiges. Die BioNTech-Aktie bleibe unter dem mRNA-Trio, welches Moderna und CureVac komplettieren würden, der Favorit, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2021)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, CureVac.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.