Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

269,40 EUR +1,78% (29.07.2021, 15:39)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

313,45 USD +10,37% (28.07.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Mega-Hausse bei BioNTech setze sich am Donnerstag fort. Vorbörslich lege der Titel 1,7 Prozent auf 318,75 Dollar zu. Offensichtlich spekuliere der Markt darauf, dass der Konzern es dem Impfstoff-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) gleichtue und sein Umsatzziel erhöhe. Gegen die Top-Performance von BioNTech ziehe auch Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) den Kürzeren.Moderna sei 2021 der beste Wert im NASDAQ 100. 235 Prozent habe die Aktie des US-Konzerns seit Jahresbeginn zugelegt. Doch selbst das reiche nicht, um BioNTech zu toppen. Die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens komme 2021 auf ein Plus von 285 Prozent.Seit der Empfehlung des AKTIONÄR im Herbst 2019 hat BioNTech 2.200 Prozent zugelegt. Das Chartbild sehe nicht danach aus, als ob das schon alles gewesen sei.Für neue Kursfantasie habe zuletzt die erhöhte Umsatzprognose von Pfizer gesorgt. Das US-Pharmaunternehmen, das den von BioNTech entwickelten Coronaimpfstoff produziere, erwarte 2021 nun 33,5 Milliarden Einnahmen mit dem Vakzin. Zuvor habe Pfizer mit Erlösen von lediglich 26 Milliarden gerechnet.Dies und der mögliche Durchbruch bei der Entwicklung eines Malaria-Impfstoffs dürften dem BioNTech-Kurs weiter Feuer geben. Anleger reiten weiterhin den Bullen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 29.07.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.