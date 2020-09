Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (29.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Bei kaum einer Aktie hänge der Spannungsbogen höher als bei BioNTech. Der vom Mainzer Unternehmen entwickelte Corona-Impfstoff befinde sich in der dritten und damit letzten Testphase, bevor er zugelassen werden dürfe. Sollte es nun bald zum Durchbruch kommen, gelte es für Anleger besonders auf diese Marken zu achten.Bereits als das Unternehmen im März die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes bekannt gegeben habe, sei die Aktie innerhalb von vier Tagen um 260 Prozent nach oben gesprungen. Sollte es nun bald zur Zulassung des Impfstoffes kommen, sei eine regelrechte Kursexplosion zu erwarten.Die Analysten von Berenberg würden in diesem Fall einen Anstieg bis 98 Dollar erwarten. Aus charttechnischer Sicht müsste dieses Ziel selbst bei einer konservativen Bewertung zu niedrig angesetzt sein. Projiziere man die Höhe der seit Juni intakten Dreiecksformation an eine mögliche Ausbruchsstelle, ergebe sich ein rechnerisches Kursziel von rund 125 Dollar.Eins sei klar: Komme der Durchbruch beim Impfstoff, stehe der Aktie ein massiver Höhenflug bevor. Das Papier ist aber nicht nur für Spekulanten geeignet, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Auch über einen Corona-Impfstoff hinaus habe das Unternehmen einiges zu bieten, was sich langfristig ebenfalls im Kurs niederschlagen dürfte. (Analyse vom 29.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link