Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (28.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) habe die Bedingungen für Transport und Lagerung des Corona-Impfstoffes der Hersteller BioNTech und Pfizer erheblich erleichtert. Das Präparat könne kurzfristig auch in Standardkühlungen für Arzneimittel aufbewahrt werden, habe die EMA am Freitag in Amserdam mitgeteilt.Der Impfstoff habe bisher in speziellen Gefrierschränken bei Temperaturen bis minus 90 Grad aufbewahrt werden müssen. Daher sei die Impfung nur in großen Zentren möglich gewesen. Nun erlaube die EMA auch den Transport und die Lagerung der Ampullen bei Temperaturen von minus 25 bis minus 15 Grad - für einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen. Dafür würden Standardkühlungen für Arzneimittel aus.Die Zulassung sei ein wichtiger Meilenstein in der laufenden Impfkampagne, da so die Lagerung in Apotheken ermöglicht werden könnte, um Impfungen in lokalen Praxen zu unterstützen, so BioNTech in einer Mitteilung. Durch die steigende Zahl an Fachkräften, die zur Lagerung und Verimpfung des Impfstoffs beitragen, könne der Zugang zum Impfstoff erhöht werden. Gleichzeitig könne dadurch eine starke Auslastung der Impfzentren reduziert werden.Die BioNTech-Aktie habe in der vergangenen Woche erneut korrigiert. Damit sei der seit Dezember ausgebildete kurzfristige Abwärtstrend weiter intakt. Positiv sei allerdings, dass zuletzt die wichtige 200-Tage-Linie erfolgreich habe getestet werden können. Aus Sicht des "Aktionärs" sei es nur eine Frage der Zeit, bis der BioNTech-Aktie der Ausbruch nach oben gelinge. Anleger sollten an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link