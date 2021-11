Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

202,00 EUR +5,98% (08.11.2021, 09:23)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

216,64 USD -20,92% (05.11.2021, 21:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.11.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie könne sich am Montagmorgen von ihrem heftigen Kursrutsch in der vergangenen Woche etwas erholen. Am Freitag habe die Meldung, dass Pfizer über eine wirksame Pille gegen Corona verfüge, für massiven Druck bei den Impfstoffaktien gesorgt. Die Pille des US-Pharmakonzerns solle die Gefahr einer notwendigen Krankenhauseinweisung oder eines Todes um 89% reduzieren. Die Zulassung solle nun eingereicht werden.Anleger würden befürchteten, dass Impfstoffe gegen das Coronavirus nun deutlich weniger gefragt sein könnten. Die Impfung dürfte allerdings weiter der wichtigste Bestandteil der weiltweiten Kampagnen im Kampf gegen Corona bleiben. Insbesondere Booster-Impfungen dürften eine wichtige Rolle spielen.Einen Ausblick auf das weitere Geschäft könnte es am morgigen Dienstag geben, wenn BioNTech die Zahlen für das dritte Quartal vorlege. Langfristig im Fokus stehe allerdings klar die weitere Pipeline - insbesondere die Onkologie-Projekte. Aus charttechnischer Sicht habe die BioNTech-Aktie zuletzt die 200-Tage-Linie verteidigen können. Diese fungiere auch weiterhin als wichtige Unterstützung. "Der Aktionär" bleibe langfristig ganz klar optimistisch, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.