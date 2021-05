Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktien der Impfstoff-Produzenten hätten am Dienstag eine deutliche Korrektur hinnehmen müssen. Insbesondere beim Highflyer der vergangenen Woche, BioNTech, sei es kräftig abwärts gegangen. Im US-Handel habe die Aktie am Ende gut 15 Prozent verloren. Ebenfalls unter Druck hätten die Aktien von Moderna und CureVac gestanden. Die Moderna-Aktie habe knapp sieben verloren, CureVac gut neun Prozent.Nachrichten, die für den Kurseinbruch verantwortlich zeichnen könnten, habe es allerdings keine gegeben. Die Korrektur sei nach dem steilen Anstieg zuletzt überfällig gewesen. DER AKTIONÄR habe bei BioNTech zuletzt mehrmals auf die Gefahr eines Rücksetzers hingewiesen.Fundamental sei derweil weiter alles im Lot. Die weltweiten Impfprogramme würden immer besser in Fahrt kommen. mRNA-Impfstoffe, wie sie BioNTech, Moderna und CureVac im Programm hätten, seien besonders beliebt. Während BioNTech und Moderna bereits die Zulassungen in der EU, den USA und weiteren Ländern innehätten, stehe die Entscheidung beim Impfstoff von CureVac in der EU erst noch bevor. Diese könnte aber wohl noch im Mai erfolgen.US-Präsident Joe Biden werbe mit der Hoffnung auf eine bevorstehende "Unabhängigkeit vom Virus" für das rasche Vorantreiben der Corona-Impfkampagne in den Vereinigten Staaten. Bis Anfang Juli sollten nach seinem Willen rund 70 Prozent aller rund 260 Millionen Erwachsenen im Land mindestens die erste Impfung erhalten haben. Zudem sollten bis zum Nationalfeiertag am 4. Juli 160 Millionen Menschen bereits vollständig geimpft sein.DER AKTIONÄR bleibe bei seiner positiven Einschätzung zu den Aktien von BioNTech, Moderna und CureVac. Die Aktien könnten sich im frühen Handel in Deutschland leicht erholen.Der langfristige Favorit bleibt BioNTech, kurzfristig könnte die Nachrichtenlage bei CureVac für Schwung sorgen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)