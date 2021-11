Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktien von BioNTech und Moderna würden am heutigen Freitag kräftige Kursgewinne verzeichnen. Grund für die Kursanstiege sei die in Südafrika entdeckte neue Corona-Variante. Die Corona-Impfstoffe beider Unternehmen würden auf den neuartigen mRNA-Ansatz setzen, der besonders schnell auf neue Varianten anpassbar sei.Wie "Der Aktionär" berichtet habe, seien die bisher verfügbaren Corona-Impfstoffe nach Ansicht von James Naismith, Professor für Strukturbiologie an der Universität Oxford, "fast sicher" weniger effektiv gegen die im südlichen Afrika entdeckte neue Variante B.1.1.529.Das Problem: Die neue Variante verbreite sich rasend schnell. Inzwischen habe mit Belgien auch das erste Land in Europa einen Fall mit der neuen, zunächst im südlichen Afrika festgestellten Corona-Variante B.1.1.529 registriert. Zuvor sei diese bereits in Botsuana, Hongkong und Israel nachgewiesen worden.An der Börse sei die BioNTech-Aktie am Freitag zeitweise um 21,5 Prozent auf 370,14 Dollar nach oben geschnellt. In den letzten fünf Handelstagen hätten die Papiere damit um rund 33,3 Prozent zugelegt. Seit Jahresbeginn stehe ein Plus von 331 Prozent zu Buche.BioNTech und Moderna seien wegen der schnellen Anpassbarkeit - auch bei neuen Varianten wie B.1.1.529 - die klaren Favoriten unter den Impfstoff-Herstellern.Jan Paul Fóri von "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 26.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: