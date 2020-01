Nasdaq-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Mainzer Biotech-Gesellschaft sei erst im Oktober vergangenen Jahres an die Börse gegangen und schon ein Star. Von ihrem Tief bei 11,50 Euro habe sich die BioNTech-Aktie zwischenzeitlich fast vervierfacht. Zuletzt hätten nach der massiven Kursrally alerdings erste Gewinnmitnahmen eingesetzt, die den Wert kurzzeitig auf unter 30 Euro hätten korrigieren lassen. Die Korrektur scheine jedoch bereits schon wieder abgeschlossen. Am Donnerstagnachmittag lege das Papier fast 6% auf 32,85 Euro zu. Beflügelt werde der Wert von der Übernahme der US-Biotech-Unternehmens Neon Therapeutics für annährend 67 Mio. USD."Der Aktionär" sehe den Deal als absolut vielversprechend. Das ohnehin schon sehr starke Portfolio von BioNTech werde hierdurch aussichtsreich und zu einem absolut angemessenen Preis ergänzt. Langfristig bleibe das Anlegermagazin bei BioNTech weiterhin sehr optimistisch. Nach der jüngsten Korrektur habe sich zudem die stark überkaufte Situation bei der Aktie deutlich abgebaut. Oberhalb der 38-Tage-Linie habe die BioNTech-Aktie wieder nach oben gedreht. Gewinne mit Stopp bei 24,00 Euro laufen lassen, rät Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2020)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:30,85 EUR -0,16% (16.01.2020, 16:08)