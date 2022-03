Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

164,05 EUR +5,40% (30.03.2022, 15:46)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

187,02 USD +8,49% (29.03.2022, 15:31)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Starker Monat für die Aktien der mRNA-Impfstoffhersteller: BioNTech habe im März 18% zugelegt, Moderna komme auf 21%. Der NASDAQ 100 weise nur ein Plus von 9% auf. Am Mittwoch sorge BioNTech erneut für Kauflaune bei den Anlegern. Grund seien die starken Zahlen für 2021, die Aussicht auf eine Sonderdividende von 2 Euro je Aktie und ein Aktienrückkaufprogramm bis zu 1,5 Mrd. USD.Das Thema Corona-Impfstoffe werde uns sehr wahrscheinlich noch eine ganze Weile erhalten bleiben. Auch wenn die Pandemie ende und die Endemie beginne, würden sich jährlich viele Millionen Menschen impfen lassen. Für die Hersteller der mRNA-Impfstoffe, die gut gegen schwere Covid-Verläufe wirken würden, bedeute dies gut kalkulierbare, regelmäßige Einnahmen. Favorit des "Aktionärs" bleibe BioNTech, da das Unternehmen aufgrund der aussichtsreichen Krebspipeline das beste Gesamtpaket biete, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: