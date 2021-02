Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (05.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der US-Konzern Johnson & Johnson habe bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung für den von seiner Pharmasparte entwickelten Corona-Impfstoff beantragt. Die entsprechenden Dokumente seien der FDA übergeben worden, habe Johnson & Johnson am Donnerstag mitgeteilt. Im Erfolgsfall wäre dies der dritte zugelassene Corona-Impfstoff in den USA.Im Gegensatz zu den Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und von Moderna handele es sich um einen Vektorimpfstoff, der bei Kühlschranktemperatur transportiert und gelagert werden könne. Bei den Konkurrenzprodukten, die in der EU bereits eingesetzt würden und im Abstand von mehreren Wochen zwei Mal gespritzt würden, sei die Wirksamkeit nach Studienergebnissen aber deutlich höher.Die von Johnson & Johnson-Aktie könne am Freitagmorgen bei Lang & Schwarz gut 2% zulegen. Anleger sollten hier ihre Gewinne laufen lassen. Sehr stark präsentiere sich derzeit die Moderna-Aktie. Hier sollten Anleger ihre Restpositionien weiter laufen lassen. Charttechnisch sehe das Papier sehr gut aus. Aus langfristigen fundamentalen und aktuellen bewertungstechnischen Gesichtspunkten favorisiere "Der Aktionär" derzeit aber weiter die Aktie von BioNTech, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: