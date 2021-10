Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

212,00 EUR +3,77% (07.10.2021, 16:19)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

242,96 USD +2,89% (07.10.2021, 16:04)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (07.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktionäre von BioNTech hätten schmerzhafte Wochen hinter sich. Seit dem Rekordhoch vom August habe sich der Kurs halbiert. Das Gros der Analysten sehe nun merklich Luft nach oben - das durchschnittliche Kursziel liege bei 322 Dollar (37 Prozent Potenzial). Jefferies-Analyst, Akash Tewari, habe eine andere Meinung.Der Experte sehe für BioNTech kein Aufwärtspotenzial, falls nicht für den größten Teil der Bevölkerung mit jährlichen Corona-Impfungen begonnen werde. "Für ein solches Szenario gibt es derzeit aber nicht genug Hinweise", so der Analyst."Covid wird wahrscheinlich im nächsten Jahr endemisch werden", so Tewari. Sein Basis-Szenario für BioNTech seien Auffrischungsimpfungen für etwa ein Drittel der Bevölkerung, nämlich für Ältere und Immungeschwächte. Für die Krebs-Pipeline des Unternehmens sei es noch zu früh. Tewaris Kursziel für die Aktie: 230 Dollar. Seine Einstufung: Halten.Falls es doch zu jährlichen Auffrischungsimpfungen komme, wäre dies mit einem Abomodell vergleichbar. BioNTech könnte über viele Jahre mit festen Einnahmen planen. Für Langfrist-Anleger komme noch die Fantasie dazu, dass mit mRNA der Kampf gegen den Krebs gelinge.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.