Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

242,30 EUR +0,62% (22.12.2021, 10:49)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

271,46 USD -1,37% (21.12.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (22.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der Impfstoff-Titel trete derzeit weiter auf der Stelle. Die BioNTech-Aktie pendle weiter zwischen 200- und 90-Tage-Linie hin und her. Am Dienstag sei das Papier mit einem Minus von 1,4 Prozent aus dem US-Handel gegangen. Am Mittmorgen notiere die Aktie auf Tradegate leicht im Plus bei 242,30 Euro. Im Fokus stünden derzeit weiter die Omikron-Variante und dabei insbesondere Booster-Impfungen.Im Kampf gegen das Coronavirus würden Bund und Länder bis Ende Januar weitere 30 Millionen Booster-Impfungen anpeilen. Damit wären dann drei Viertel der Bürger in Deutschland dreimal geimpft, habe Bundeskanzler Olaf Scholz am Dienstagabend nach den Beratungen mit den Ministerpräsidenten gesagt. "Corona macht keine Weihnachtspause." Deshalb habe man beschlossen, die Impfkampagne auch während der Weihnachtstage und zwischen den Jahren "mit unverminderter Kraft" fortzusetzen.In Israel sei man inzwischen bereits bei der vierten Dosis angelangt. Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus sollten in Israel über 60-Jährige eine vierte Impfdosis erhalten, heiße es aus Israel. Ein Expertengremium der israelischen Regierung habe am Dienstagabend außerdem empfohlen, Mitarbeiter des Gesundheitssystems sollten ebenfalls zum vierten Mal geimpft werden.Regierungschef Naftali Bennett habe alle Bürger, die diese Kriterien erfüllen würden, dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Er habe nach Angaben seines Büros die Krankenkassen angewiesen, sich auf eine weitere breite Impfkampagne einzustellen. Dies werde dabei helfen, "die Omikron-Welle zu überwinden, die die ganze Welt überschwemmt", habe Bennett gesagt. "Die israelischen Bürger haben als erste auf der Welt die dritte Impfdosis erhalten und wir führen weiter mit der vierten Impfung."Anleger lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)