Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (27.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Deutschland setze im Kampf gegen Corona weiter auf Impfungen. Der wichtigste Impfstoff hierzulande sei weiterhin mit Abstand das mRNA-Vakzin von BioNTech.BioNTech und sein US-Partner Pfizer würden aber auch außerhalt Deutschlands kräftig Gas geben. Vor Kurzem sei bereits eine Absichtserklärung mit dem südafrikanischen Biopharma-Unternehmen Biovac unterzeichnet worden. Dabei gehe es um die Herstellung des Pfizer-BioNTech-Covid-19-Impfstoffs zur Auslieferung innerhalb der Afrikanischen Union.Am Donnerstag hätten beide Unternehmen bekannt gegeben, zusammen mit einer brasilianischen Pharmafirma in Brasilien Impfstoff gegen das Coronavirus für Lateinamerika produzieren zu wollen. Dies gehe aus einer Absichtserklärung hervor, die sowohl Pfizer und BioNTech als auch Eurofarma am Donnerstag veröffentlicht hätten.Demnach sollten der Technologie-Transfer, die Entwicklung vor Ort und die Installation der Geräte sofort beginnen und in der Wirtschaftsmetropole Sao Paulo mehr als 100 Mio. Impfstoffdosen jährlich hergestellt werden, die ausschließlich für den lateinamerikanischen Markt vorgesehen seien.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist un-mittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwick-lung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.