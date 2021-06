Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.



Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Gut fünf Monate sei es her, dass die erste Spritze gegen das Coronavirus in Deutschland gesetzt worden sei. Nach reichlich Ärger und Frust zu Beginn hätten die Impfungen immer mehr Fahrt aufgenommen. Und jetzt starte die nächste große Etappe: An diesem Montag würden für Millionen Menschen Hindernisse wegfallen, an begehrte Termine zu kommen. Dann ende die Priorisierung, die einen Vorrang für besonders gefährdete Gruppen sichern sollte. Zugleich werde das Impfnetz noch größer, und Beschäftigte könnten sich auch direkt über die Firma impfen lassen.Laut Prognosen der Hersteller sollten kommende Woche fast 2,6 Millionen Dosen des Präparats von BioNTech/Pfizer an die Praxen gehen, dazu gut 300.000 von AstraZeneca und 514.000 von Johnson & Johnson. Daneben sollten die Impfzentren 2,5 Millionen Dosen bekommen.Auch alle Kinder ab zwölf Jahren könnten sich nun impfen lassen. Das BioNTech-Präparat sei dafür europaweit zugelassen. Doch es dürfte in Deutschland vorerst keine generelle Empfehlung dazu geben. Mitglieder der Ständigen Impfkommission (Stiko) hätten schon gesagt: Es fehlten noch Daten, um das Risiko einer Covid-19-Erkrankung bei Kindern exakt gegen das mögliche Risiko einer Impfung abwägen zu können. Erwartet werde für die kommenden Tage aber eine eingeschränkte Empfehlung der Stiko - etwa erstmal für Kinder mit Vorerkrankungen.Damit bleibe der Impfstoff von BioNTech ganz klar der wichtigste in Deutschland."Der Aktionär" bleibt ganz klar optimistisch für die BioNTech ADR-Aktie, Anleger bleiben an Bord. Insbesondere die langfristigen Perspektiven über den Corona-Impfstoff hinaus, sind äußerst vielversprechend, so Marion Schlegel. (Analyse vom 04.06.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.