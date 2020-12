Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (15.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Am Wochenende habe die US-Zulassungsbehörde FDA dem Impfstoff des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech und des US-Partners Pfizer bereits die Notfallzulassung erteilt. Nun könnte es auch in der EU ganz schnell gehen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA wolle den Covid-19-Impfstoff von BioNTech und Pfizer Regierungskreisen zufolge am 23. Dezember zulassen. Zuvor habe die "Bild" am Dienstag darüber berichtet. Ein Impfstart in Deutschland könnte demzufolge noch in diesem Jahr erfolgen.Bundesgesundheitsminister Jens Spahn habe auf einer Pressekonferenz gesagt, dass die Impfstoffzulassung zum 23. Dezember eine "gute Nachricht" sei. Er habe es verteidigt, keine Notfallzulassung für Impfstoffe vorzusehen, sondern ein reguläres Verfahren der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA). Dies sei wichtig für das Vertrauen in Impfstoffe.Spahn rechne selbst mit dem jetzt verschärften Corona-Lockdown nicht mit schnellen Effekten bei der Eindämmung der Pandemie. "Auch eine Vollbremsung wird eine lange Bremsspur haben." Die weitergehenden Schließungen von Einrichtungen, die ab diesem Mittwoch starten würden, seien geboten. "Lieber jetzt mit Aussicht auf Erfolg als erst nach Weihnachten mit dem Risiko großer Nebenwirkungen." Wichtig sei nun, die Vorgaben in allen Bereichen konsequent umzusetzen. Mittelfristig liege also ganz klar die Hoffnung auf der Impfung.Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA habe derweil allerdings nicht bestätigt, dass der Corona-Impfstoff bereits am 23. Dezember für die EU zugelassen werde. Die EMA gehe weiterhin vom 29. Dezember aus, habe eine Sprecherin der Behörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Amsterdam gesagt. Auszuschließen sei aber ein früherer Zeitpunkt nicht."Der Aktionär" bleibt zuversichtlich. Restposition laufen lassen, rät Marion Schlegel. Seit der Erstempfehlung des "Aktionär" bei 11,70 Euro im Oktober vergangenen Jahres hat sich das Papier mittlerweile vervielfacht. (Analyse vom 15.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link