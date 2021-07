Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (20.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech habe am Montag mit einem hochinteressanten Deal für Furore gesorgt. Das Mainzer Unternehmen übernehme die Neoantigen T-Zell-Rezeptor-(TCR)-Entwicklungsplattform für solide Tumore von der Gilead-Sciences-Tochter Kite. Zudem habe sich BioNTech die Produktionsstätte für klinische Produktkandidaten Gaithersburg (USA) von Kite gesichert. Die Produktionsstätte werde die Herstellungskapazitäten für klinische Studien in den USA unterstützen und BioNTechs bestehende Produktionskapazitäten für Zelltherapien am deutschen Standort Idar-Oberstein ergänzen, heiße es in einer Mitteilung des Unternehmens.Der Deal passe hervorragend in die langfristige Strategie des Unternehmens. Dementsprechend gut seien die Nachrichten an der Börse aufgenommen worden. Die BioNTech-Aktie habe trotz des schwachen Börsenumfelds mit einem Plus von knapp 5% aus dem US-Handel gehen können. Damit habe sich das Papier wieder dem Anfang Juni bei 252,78 USD markierten Allzeithoch angenähert. "Der Aktionär" bleibe ganz klar optimistisch. Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.