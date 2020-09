Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes nehme weltweit Fahrt auf. Die Ansätze seien dabei jedoch sehr unterschiedlich. Dennoch würden sich nun die CEOs von neun wichtigen Impfstoff-Unternehmen, darunter auch BioNTech und Moderna, zusammenschließen, um bei der Entwicklung der ersten Covid-19-Impfstoffe die Sicherheit und das Wohlergehen der geimpften Personen mit oberster Priorität zu verfolgen.Das "historische Abkommen" hätten neben BioNTech und Moderna auch Novavax sowie die Pharma-Giganten AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck & Co, Pfizer und Sanofi unterzeichnet."Wir, die unterzeichnenden biopharmazeutischen Unternehmen, wollen unser anhaltendes Engagement für die Entwicklung und Erprobung potenzieller Impfstoffe für Covid-19 in Übereinstimmung mit hohen ethischen Standards und soliden wissenschaftlichen Grundsätzen deutlich machen", heiße es im Abkommen.In den letzten Wochen seien die Aktien der Impfstoff-Entwickler deutlich unter Druck geraten. Die AKTIONÄR-Empfehlung auf Novavax sei vor Kurzem mit einem vierstelligen Kursgewinn ausgestoppt worden. Anleger sollten hier vorerst an der Seitenlinie bleiben.Auf einem attraktiven Kursniveau würden sich hingegen derzeit die mRNA-Vertreter BioNTech und Moderna befinden. Hier sollten jedoch ausnahmslos mutige Investoren zugreifen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link