Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

105,32 EUR +0,19% (14.12.2020, 09:16)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

127,30 USD -1,73% (11.12.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (14.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach der Notfallzulassung des Corona-Impfstoffs des Mainzer Pharma-Unternehmens und seines US-Partners Pfizer durch die Arzneimittelbehörde FDA solle es in den USA am Montag mit dem Impfen losgehen. Noch am Montag würden erste Impfungen erwartet, habe es am Sonntag (Ortszeit) von mehreren zuständigen Behörden geheißen. Als erstes sollten Mitarbeiter von Gesundheitseinrichtungen sowie Bewohner von Alten- und Pflegeheimen geimpft werden. Es handle um die größte Impfkampagne in der Geschichte des Landes.Der mit Trockeneis gekühlte Impfstoff sei zuvor nach der Erteilung der Notfallzulassung am Freitag über das Wochenende verpackt und ausgeliefert worden. Unterdessen habe die Gesamtzahl der Corona-Infektionen in den USA, wo die Pandemie weiterhin außer Kontrolle sei, die Marke von 16 Millionen überschritten.Nach der Zulassung durch die FDA habe auch die US-Gesundheitsbehörde CDC offiziell den Einsatz des BioNTech/Pfizer-Impfstoffes empfohlen, wie CDC-Direktor Rober Redfield am Sonntag mitgeteilt habe. Dabei handle es sich um die letzte Formalität, bevor es mit dem Impfen losgehen könne. Redfield und FDA-Chef Stephen Hahn hätten beide am Sonntag gesagt, dass sie erwartet hätten, dass ab Montag geimpft werden könne. US-Medien hätten berichtet, erste Lastwagen mit mehr als 184.000 Impfstoff-Dosen hätten die Pfizer-Fabrik in Kalamazoo im US-Bundesstaat Michigan am Sonntagmorgen verlassen.Die BioNTech-Aktie notiere am Montagmorgen bei knapp 107 Euro und verharre damit knapp unter dem vor Kurzem erreichten Allzeithoch. DER AKTIONÄR habe zuletzt zu Teilgewinnmitnahmen geraten, Anleger sollten die Restposition aber weiter laufen lassen. Demnächst steht auch der Zulassungsentscheid in der EU auf dem Programm, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link