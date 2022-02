Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

151,85 EUR +8,66% (09.02.2022, 21:51)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

172,88 USD +8,32% (09.02.2022, 21:35)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Corona-Varianten, gegen die die verfügbaren Impfstoffe nur eingeschränkt helfen würden, der mäßige Geschäftsausblick von Branchenführer Pfizer und Aussagen des US-Top-Virologen Anthony Fauci, der die Pandemie am Auslaufen sehe, würden der Impfstoffbranche zusetzen. Am Mittwoch würden die Aktien von BioNTech & Co hingegen kräftig im Plus notieren. Gehe da noch mehr?Bei BioNTech belaufesich das Minus im laufenden Jahr auf 32%, seit dem Hoch bei 416 USD im August 2021 habe sich der Wert mehr als halbiert. Die Gründe für den Rückgang seien hinreichend bekannt. Unklarheit bestehe darüber, ob der heutige Anstieg ein weiteres Puzzlestück bei der Bildung eines charttechnischen Bodens darstelle. In diesem Fall laute die Frage, wie weit sich die Erholung fortsetzen könne, bis die Aktien in die ersten Widerstände laufen würden.Bei BioNTech etwa bestehe kurzfristig Platz bis knapp unter 200 USD. Auf diesem Niveau verlaufe nicht nur ein wichtiger horizontaler Widerstand, zusätzlich bilde diese Marke das obere Ende einer Mitte Januar aufgerissenen Kurslücke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: