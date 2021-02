Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

93,08 EUR -1,38% (18.02.2021, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

112,65 USD -0,80% (18.02.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der BioNTech-Impfstoff schütze einer aktuellen Untersuchung zufolge wahrscheinlich auch vor der südafrikanischen Virusvariante. Die Zahl der dagegen gebildeten Antikörper sei aber wohl geringer. Das würden Wissenschaftler im "The New England Journal of Medicine" Berichten. Sie hätten im Labor überprüft, inwieweit sich mit dem Blutserum geimpfter Personen Viren mit verschiedenen Mutationen neutralisieren lassen würden. Bei der südafrikanischen Variante sei die Zahl der neutralisierenden Antikörper geringer gewesen, die Neutralisierungsrate des Impfstoffs um etwa zwei Drittel reduziert. Es sei noch unklar, welchen Effekt dies genau für die Wirkung der Impfung gegen die südafrikanische Virusvariante habe, würden die Wissenschaftler von der University of Texas Medical Branch schreiben. Für die Schutzwirkung eines Impfstoffes sei nicht allein die Menge der gebildeten Antikörper wichtig, das Immunsystem zeige nach einer Impfung weitere schützende Reaktionen, z.B. die Bildung von T-Zellen.Die BioNTech-Aktie sei zuletzt an der 100-Euro-Marke nach unten abgeprallt. Am Donnerstag habe das Papier auch kurzzeitig unter der 90-Euro-Marke notiert, habe dann aber wieder aufholen können. Bei BioNTech sei weiter Geduld gefragt. "Der Aktionär" bleibe optimistisch - insbesondere, was die langfristigen Aussichten angehe - und empfehle, die Restposition weiter laufen zu lassen. Im Branchenvergleich sei das Papier keineswegs zu teuer, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link