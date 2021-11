Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (17.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech sei in den heutigen Handel mit einem deutlichen Plus gestartet. Bis auf 233,30 Euro sei es nach oben gegangen. Zuletzt habe der Schwung etwas nachgelassen. Gegen Mittag betrage das Plus auf der Handelsplattform Tradegate derzeit knapp ein Prozent auf 230,30 Euro.Leicht belastet haben dürfte die Meldung, dass Pfizer die Notfallzulassung für sein Covid-19-Medikament Paxlovid beantragt habe. Die entsprechenden Unterlagen seien bei der Arzneimittelbehörde FDA eingereicht worden, so Pfizer. Die in einer jüngsten Studie erzielte "überwältigende Wirksamkeit" des Medikaments verdeutliche, dass oral einzunehmende antivirale Therapien eine entscheidende Rolle im Kampf gegen Covid-19 spielen könnten, habe Konzernchef, Albert Bourla, gesagt.Zunächst einmal stünden aber weiter insbesondere die sogenannten Booster-Impfungen beim Kampf gegen die Corona-Pandemie im Fokus. Auffrischungsimpfungen auf breiter Front könnten nach Ansicht eines Berliner Corona-Modellierers den Trend der stark steigenden Corona-Zahlen umkehren. "Wir sehen in den Simulationen deutlich infektionsreduzierende Effekte, sobald circa 30 Prozent der Bevölkerung den Booster erhalten haben", habe Kai Nagel von der Technischen Universität Berlin den Zeitungen der Funke Mediengruppe gesagt.Voraussetzung dafür sei, entsprechende Impfkapazitäten zu schaffen. "Optimalerweise würden wir wieder, wie im Sommer, mindestens ein Prozent der Bevölkerung pro Tag mit dem Booster impfen. Wenn wir diese 30 Prozent deutlich vor Weihnachten schaffen, dann bestehen Aussichten auf sinkende Inzidenzen zu Weihnachten." Bislang hätten in Deutschland rund fünf Prozent der Menschen eine Auffrischungsimpfung erhalten.In eine ähnliche Kerbe wie Nagel schlage Christian Karagiannidis, Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi). Eine Million Auffrischimpfungen pro Tag wären nötig, um die Ausbreitung des Virus deutlich zu reduzieren, habe Karagiannidis im am Dienstagabend ausgestrahlten NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update" gesagt. "Davon sind wir im Moment weit entfernt." Einen Effekt der Booster-Impfungen könne man aber frühestens in vier Wochen erwarten. Er gehe davon aus, dass die vierte Welle erst im Frühjahr nächsten Jahres auslaufen werde.Vorerst ist aber Geduld gefragt bei der Aktie von BioNTech, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.