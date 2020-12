Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (02.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Der britische Premierminister Boris Johnson habe die Leistung der Experten bei der Entwicklung des Corona-Impfstoffs con BioNTech hervorgehoben. Sie seien dem Virus mit "biologischem Jiu Jitsu" zu Leibe gerückt, habe Johnson bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend gesagt. Wie bei der sanften asiatischen Kampfkunst hätten sie die Kraft des Virus gegen sich selbst gelenkt. Der Impfstoff enthalte den Bauplan für einen Teil des Erregers.Die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) habe zuvor dem Mainzer Pharma-Unternehmen und seinem US-Partner Pfizer eine Notfallzulassung für deren Corona-Impfstoff erteilt. Großbritannien sei damit das erste Land, das den Impfstoff zulasse.Bereits in der kommenden Woche solle mit der Immunisierung begonnen werden. Zunächst solle das Vakzin für Menschen in Pflegeheimen und für über 80-Jährige vorbehalten sein. Später sollten weitere Risikogruppen geimpft werden. Es handle sich um "das größte Massenimpfungsprogramm in der Geschichte Großbritanniens".Johnson habe allerdings vor allzu großem Optimismus gewarnt. Die Lagerung des Impfstoffs bei minus 70 Grad Celsius sei schwierig. Es brauche zwei Impfungen bevor der Schutz wirke. Weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise seien weiterhin notwendig. "Es ist noch nicht vorbei", so Johnson. Die ersten Impfungen in Großbritannien sollten an 50 Impfzentren im ganzen Land stattfinden. In den Wochen danach solle in bis zu 1.000 Hausarztpraxen ebenfalls mit den Impfungen begonnen werden.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.