BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nachdem die Impfstoff-Unternehmen in den vergangenen Tagen deutlich unter Druck gestanden hätten, zeichne sich zur Wochenmitte eine Erholung ab. Die BioNTech-Aktie gewinne am Vormittag auf der Handelsplattform Tradegate gut drei Prozent auf 74,38 Euro, bei der Moderna-Aktie geht es ebenfalls mehr als drei Prozent nach oben.Zuletzt sei bekannt geworden, dass BioNTech und der US-Partner Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009) die EU im kommenden Jahr mit weiteren 100 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs COMIRNATY beliefern würden. Dies basiere auf der Entscheidung der EU-Kommission, ihre Option auf weitere 100 Millionen Dosen aus dem ursprünglich am 11. November 2020 geschlossenen Vertrag auszuführen. Mit dieser Vereinbarung erhalte die EU nun insgesamt 300 Millionen Impfstoffdosen."Wir arbeiten weiterhin daran, der europäischen Bevölkerung unseren Impfstoff so schnell und sicher wie möglich zur Verfügung zu stellen, während sich dieses tödliche Virus mit einer bedrohlichen Frequenz ausbreitet", habe Albert Bourla, Chairman und Chief Executive Officer, Pfizer gesagt. "Gemeinsam mit der Europäischen Kommission, den Mitgliedsstaaten und den Gesundheitsversorgern werden wir in der Lage sein, 150 Millionen Europäer zu impfen."DER AKTIONÄR bleibe insbesondere für die BioNTech-Aktie langfristig sehr zuversichtlich. Die jüngste starke Korrektur hat den Titel wieder auf ein interessantes Niveau zurückgeworfen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link