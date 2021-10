Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe sich am Montag sehr stark präsentiert. Das Papier sei mit einem Plus von mehr als fünf Prozent auf 261,09 Dollar aus dem Handel gegangen. Auch im deutschen Handel gehe es am Dienstagvormittag weiter aufwärts. Bei Tradegate notiere die Aktie gut zwei Prozent im Plus bei 229,00 Euro. Damit habe die BioNTech-Aktie die 200-Euro-Marke sowie die 200-Tage-Linie erfolgreich verteidigen können.Das Papier profitiere dabei unter anderem von der Meldung, dass die Europäische Arzneimittelbehörde EMA nun auch die Zulassung des Corona-Impfstoffes für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren prüfe. Das habe die EMA am Montag in Amsterdam mitgeteilt. Die Hersteller hätten bereits in der vergangenen Woche angekündigt, entsprechende Daten zu den klinischen Untersuchungen an die EMA zu schicken.Die Studien würden nach Angaben von BioNTech und Pfizer zeigen, dass der Impfstoff von Kindern in dieser Altersgruppe gut vertragen werde und eine stabile Immunantwort hervorrufe. Anders als bei Jugendlichen hätten die Kinder dieser Altersgruppe nur ein Drittel der Dosis bekommen.Damit dürfte der Impfstoff bald einer größeren Zielgruppe zur Verfügung stehen. Zudem dürften Booster-Impfungen in den kommenden Monaten im Fokus stehen. Albert Bourla, CEO von Pfizer, habe auf der HTLH Konferenz in Boston erklärt, dass er bereits eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 erhalten habe. Mit der Auffrischungsimpfung habe er keinen Grund zu warten gesehen. Und er rechne damit, dass die Zulassungsbehörden Booster-Impfungen in den USA breiter verfügbar machen würden und bald die meisten seinem Beispiel folgen würden. "Wahrscheinlich werden Sie damit beginnen, ihre Empfehlungen auf jüngere Altersstufen auszuweiten, wie es bereits in England und anderen Ländern vollzogen wurde."Der Corona-Impfstoff sei die Basis für die Weiterentwicklung der enorm vielversprechenden weiteren Pipeline von BioNTech.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: