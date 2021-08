Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (26.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Rund um den Globus würden die Impfkampagnen gegen Covid-19 an Fahrt aufnehmen. Dabei spiele auch der Corona-Impfstoff von BioNTech und dem US-Partner Pfizer (Comirnaty) eine wichtige Rolle. Um in Lateinamerika die Schlagzahl zu erhöhen, hätten die beiden Unternehmen nun einen Deal mit der brasilianischen Eurofarma geschlossen.Dem Vernehmen nach hätten BioNTech und Pfizer eine Absichtserklärung mit Eurofarma zur Herstellung und Auslieferung von Comirnaty in Lateinamerika getroffen. Die Brasilianer würden die Produktions- und Lieferaktivitäten innerhalb des globalen Produktions- und Liefernetzwerks des Forschungsduos für den Covid-19-Impfstoff übernehmen, heiße es. Das globale Netzwerk der Unternehmen umfasse damit nun vier Kontinente sowie mehr als 20 Produktionsstätten.Mit dem technischen Transfer, der Standortentwicklung und der Installation der Geräte solle sofort begonnen werden. Zunächst beziehe Eurofarma Dosen aus den USA, die Herstellung der lieferfertigen Dosen beginne im Jahr 2022. Bei voller Betriebsleistung solle die Produktionskapazität mehr als 100 mio. Dosen liegen. Alle seien für Lateinamerika bestimmt.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link