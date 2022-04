Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie beiße sich weiterhin am Widerstand, resultierend aus den Februar- und Märzhochs, die Zähne aus. Damit könne auch weiterhin das im Januar aufgerissene Gap nicht geschlossen werden. Am Montag sei der Titel denkbar schlecht in die Woche gestartet. Das Papier sei mit einem Minus von fast neun Prozent aus dem US-Handel gegangen.Während der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach weiterhin warne und sogar von einer möglichen "Killer-Variante" und einer erneuten Maskenpflicht im Herbst spreche, werden weltweit die Corona-Maßnahmen mit Ausnahme von China weiter zurückgefahren.So habe ein US-Gericht jüngst die Maskenpflicht in Verkehrsmitteln gekippt. Die Maskenpflicht in öffentlichen US-Verkehrsmitteln und Flugzeugen werde nun vorerst nicht durchgesetzt. Die nationale Gesundheitsbehörde CDC habe mit der entsprechenden Verfügung ihre Befugnisse überschritten, habe es in der am Montag veröffentlichten Entscheidung der Richterin aus dem Bundesstaat Florida geheißen.Neben dem Rückfahren der Maßnahmen würden die BioNTech-Aktie zudem immer mehr bekanntwerdende Fälle von Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs belasten. Zudem würden Experten vor zu häufigem Boostern warnen. Andreas Radbruch, Leiter des Deutschen Rheuma-Forschungszentrums und Professor für Experimentelle Rheumatologie an der Charité in Berling, sei einer von diesen. In einem Interview mit der Welt sei der Immunologe vor allem darauf eingegangen, was die Impfstoffe mit dem menschlichen Immunsystem machen würden und weshalb es insbesondere bei dreifach Geimpften immer wieder zu Symptomen kommen könne, die jenen ähneln, die bei Long-Covid beschrieben würden.Die Nachfrage nach den Impfstoffen von BioNTech dürfte also weiter bestehen bleiben. Die mittlerweile mehr werdende kritischen Stimmen würden aber auch zeigen, dass BioNTech die Weiterentwicklung der Pipeline forcieren sollte. Kann das Unternehmen hier - insbesondere im Onkologie-Berich - mit positiven News aufwarten, dürfte die BioNTech-Aktie schnell wieder deutlich höher notieren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)