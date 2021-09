Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Am Mittwoch sei der mit einem Plus von 6% auf 355,25 USD aus dem Handel gegangen, womit sich der Abstand zur bedeutenden 50-Tage-Linie weiter vergrößere. Außerdem: Bei BioNTech stehe nun ein Break und damit ein wichtiges Kaufsignal an.Die Aktie habe nicht nur die GD50, sondern auch die 320-USD-Marke als wichtige Unterstützung gehalten. Nach der Rally am Mittwoch stünden die Chancen gut, dass sie bald zum Ausbruchsversuch über 360 USD ansetze. Dann dürften die Bullen so richtig Oberwasser gewinnen und BioNTech in Richtung des Verlaufshochs bei 380/390 Dollar katapultieren.Die fundamentale Story bei BioNTech sei star, und nun sehe auch das Chartbild wieder viel besser aus. Die Konsolidierung könnte bald abgeschlossen sein. "Der Aktionär" bleibe für seine Top-Empfehlung bullish, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.09.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.