Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Bulgarien biete BioNTech die Zusammenarbeit bei der Herstellung von Corona-Impfstoffen an. Das Mainzer Unternehmen sei aktuell dabei, seine Produktionskapazitäten auszubauen. Erst Anfang Februar sei die Herstellung im einstigen Behring-Standort in Marburg angelaufen.Bulgariens Regierungschef Boiko Borissow habe am Montag in einem Telefonat mit BioNTech-Gründer Ugur Sahin die "langjährige Tradition" seines Landes bei der Herstellung von Arzneimitteln und Impfstoffen hervorgehoben. Im Verlauf des Telefonats habe Borissow Sahin außerdem eingeladen, Bulgarien zu besuchen und sich vor Ort ein Bild zu machen. Im Zentrum des Angebots stehe das staatseigene Unternehmen BulBio, das Arzneimittel und auch Tuberkulose-Impfstoff für den Export herstelle.BioNTech und sein US-Partner Pfizer wollten in diesem Jahr bis zu 2 Mrd. Dosen ihres Corona-Impfstoffs herstellen und würden dafür daran arbeiten, die entsprechenden Produktionskapazitäten aufzubauen.Die BioNTech-Aktie habe in den letzten Tagen wieder zulegen können. "Der Aktionär" sehe weiter großes Potenzial bei dem Mainzer Unternehmen. Insbesondere, weil der mRNA-Ansatz nicht nur bei Corona sondern z.B. auch in den Krebstherapie denkbar sei. Investierte Anleger sollten Gewinne laufen lassen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.(Mit Material von dpa-AFX)