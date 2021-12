(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

233,40 EUR +1,83% (23.12.2021, 09:25)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

259,70 USD -4,33% (22.12.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (23.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Impftempo in Deutschland bleibe hoch. Deutschland stehe nach Angaben des Leiters des Corona-Krisenstabes der Bundesregierung, Generalmajor Carsten Breuer, unmittelbar vor dem Erreichen des selbstgesteckten 30-Millionen-Zieles bei den Corona-Impfungen bis Ende des Jahres.Am Mittwoch seien seit Mitte November mehr als 28 Millionen Impfungen verabreicht worden, habe Breuer nach einem Treffen mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Gesundheitsminister Klaus Holetschek in München gesagt. "Wir sind knapp vor dem eigentlichen Ziel", habe Breuer gesagt.Es müsse nun kontinuierlich weiter geimpft werden, damit das Ziel bis Ende des Jahres erfüllt werde und bis Ende Januar weitere 30 Millionen Impfstoffdosen verabreicht werden könnten, habe der Generalmajor gesagt. Dazu müsse sichergestellt werden, dass Impfzentren und so weit wie möglich Arztpraxen auch über die Feiertage geöffnet bleiben würden und dass Transparenz bezüglich der Verfügbarkeit von Impfstoff hergestellt werde. "Nur das Boostern, nur das Erhöhen des Impfschutzes ist überhaupt eine Chance, um die Omikron-Welle zumindest im Zaume zu halten", habe Breuer gesagt.Für das Boostern habe die EU-Kommission bislang ausschließlich die beiden mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9) zugelassen - beide ab 18 Jahren. Für Immungeschwächte seien die Präparate ab zwölf Jahren zugelassen.Während die Booster-Impfungen in vollem Gange seien, rechne Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach damit, dass auch eine vierte Corona-Impfung nötig sein werde. In Israel seien diese bereits gestartet. Der SPD-Politiker habe am Mittwoch in Berlin auf eine entsprechende Nachfrage gesagt, man wisse nicht, wie lange der Booster-Schutz bei der neuen Omikron-Variante anhalte. Möglicherweise sei der Impfschutz "nicht allzu dauerhaft". "Darauf sind wir vorbereitet und haben spezifischen Omikron-Impfstoff gekauft beim Unternehmen BioNTech". Lauterbach habe von insgesamt 80 Millionen Dosen gesprochen, mit denen ab April oder Mai gerechnet werde. Zusätzlich solle auch wieder Moderna-Impfstoff beschafft werden, damit eine Auswahl angeboten werden könne. "Aber ich würde persönlich als Wissenschaftler davon ausgehen, dass wir davon ausgehen müssen, dass eine sogenannte vierte Impfung, das wäre es dann ja, dass die notwendig sein wird."Auch wenn die Aktien von BioNTech und Moderna derzeit keinen neuen Schwung aufnehmen könnten, die langfristigen Aussichten würden weiter stark bleiben. Zuletzt habe die Notfallzulassung der Covid-19-Pille von Pfizer in den USA etwas auf die positive Stimmung gedrückt. Die Boosterkampagnen seien aber weiterhin in vollem Gange. Davon dürften beide Unternehmen profitieren. Zudem würden die weiteren Pipelineprojekte großes Potenzial versprechen.DER AKTIONÄR favorisiert weiter die BioNTech-Aktie, so Marion Schlegel. (Analyse vom 23.12.2021)