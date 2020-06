Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologie-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach der Mainzer BioNTech dürfe nun auch das Tübinger Unternehmen CureVac mit der klinischen Prüfung seines Impfstoffkandidaten gegen Corona in Deutschland beginnen. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Langen habe dem Unternehmen die Zulassung erteilt, den Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen, wie das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel am Mittwoch mitgeteilt habe.CureVac arbeite an sogenannten mRNA-Impfstoffen. mRNA sei eine Art Botenmolekül, in dem die Bauanleitung zur Herstellung von Proteinen stecke. Für ihren Impfstoff hätten die CureVac-Forscher mRNA mit der Bauanleitung für ein Protein des Coronavirus Sars-CoV-2 versehen. Die menschlichen Zellen würden nach der Impfung dieses Protein bilden, was der Körper als fremd erkenne. Er bilde Antikörper und andere Abwehrzellen dagegen. Die vor einer klinischen Studie nötigen Voruntersuchungen seien erfolgreich verlaufen, habe das Unternehmen auf seiner Webseite mitgeteilt.Die Zulassung der Studie komme nur wenige Tage nach der Mitteilung, dass sich der Bund mit 300 Millionen Euro an CureVac beteilige. Ende April habe bereits das Mainzer Unternehmen BioNTech die Genehmigung erhalten, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen."Der Aktionär" würde einen Börsengang von CureVac begrüßen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Schließlich ruhe auf den Tübingern eine große Hoffnung, was die Entwicklung eines Impfstoffes angehe. Gleiches gilt für das in Mainz beheimatete Biotech-Unternehmen BioNTech, so Michel Doepke. (Analyse vom 17.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link