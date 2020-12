Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

95,00 EUR -2,61% (04.12.2020, 09:59)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

118,68 USD -1,99% (03.12.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (04.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol Deutschland: 22UA, NASDAQ-Ticker-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie sei am frühen Morgen deutlich unter Druck gekommen. Grund sei ein Bericht des "Wall Street Journals" vom Donnerstag gewesen. Die Zeitung habe berichtet, dass der US-Partner Pfizer das Auslieferungsziel für den Corona-Impfstoff in diesem Jahr habe halbieren müssen. Ursprünglich seien 100 Mio. Impfdosen anvisiert worden, nun würden wohl 50 Mio. Dosen ausgeliefert werden können.Neu sei diese Meldung aber nicht. Pfizer habe bereits Mitte November davon gesprochen, dass nur mit 50 Mio. Dosen zu rechnen sei. Zudem sei das Ziel für 2021, mehr als 1 Mrd. Impfstoff-Dosen zur Auslieferung bringen zu wollen, bestätigt worden.Im September habe sich BioNTech durch einen Deal mit Novartis erhebliche Produktionskapazitäten gesichert. Das Mainzer Unternehmen habe das Novartis-Werk in Marburg übernommen. Inzwischen habe BioNTech mitgeteilt, die Übernahme sei abgeschlossen, 2021 solle die Produktion losgehen. Allein im ersten Halbjahr wolle BioNTech in Marburg bis zu 250 Mio. Dosen des Corona-Impfstoffes produzieren - sie würden wohl von dort aus in die ganze Welt gehen.Von den Tagestiefs habe sich die BioNTech-Aktie nun wieder etwas nach oben absetzen können. "Der Aktionär" sehe im aktuellen Rücksetzer noch einmal eine Chance bei dem Papier zuzugreifen. Ein Investment sei aber ganz klar spekulativ. Demnächst stünden die wichtigen Zulassungsentscheidungen für den Impfstoff in den USA und der EU an, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link