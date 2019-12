Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (11.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Was für eine beeindruckende Rally von BioNTech: In nur knapp zwei Monaten habe das Papier des in Mainz beheimateten Biotech-Unternehmens mehr als 120 Prozent zulegen können. Damit sei dem Unternehmen nicht nur einer der erfolgreichsten Börsengänge des Jahres gelungen. Das Papier habe auch dank der jüngsten Rally die etablierten deutschen Biotechwerte MorphoSys und Evotec, was die Marktkapitalisierung angehe, hinter sich lassen können. BioNTech komme mittlerweile auf eine Marktkapitalisierung von 5,73 Milliarden Euro, MorphoSys auf 3,96 Milliarden Euro und Evotec auf 3,17 Milliarden Euro. Nur QIAGEN sei noch größer mit einer Marktkapitalisierung von 8,47 Milliarden Euro.Im Oktober dieses Jahres erst habe BioNTech den erfolgreichen Börsengang an der Nasdaq hingelegt. Die Zahlen für das dritte Quartal, die vor Kurzem veröffentlicht worden seien, seien am Markt ebenfalls positiv aufgenommen worden. Das auf die Krebsforschung spezialisierte Biotechunternehmen habe seine liquide Mittel per Ende September 2019 auf 463,3 Millionen Euro steigern können. Ende Dezember 2018 seien es noch 411,5 Millionen Euro gewesen. Der Umsatz, der im Wesentlichen aus den Umsätzen der Kooperations-Vereinbarungen resultiere, habe 28,7 Millionen Euro betragen. Im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres hätten die Einnahmen noch bei lediglich 20,4 Millionen Euro gelegen.BioNTech habe eine Vielzahl hochinteressanter Projekte in der Pipeline. Insgesamt verfüge das Unternehmen über etablierte Kollaborationspartnerschaften mit sieben großen Pharmaunternehmen wie Eli Lilly, Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech, einer Tochtergesellschaft der Roche Gruppe, Genevant und Pfizer. Im November 2019 habe BioNTech zudem einen Vertrag mit Regeneron zur Bereitstellung von Cemiplimab unterzeichnet. Dieses werde in Kombination mit BNT112 in einer ersten humanen Phase-1/2-Studie bei fortgeschrittenem Prostatakrebs evaluiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: