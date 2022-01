Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

138,55 EUR -0,04% (21.01.2022, 08:49)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

156,53 USD -3,17% (20.01.2022)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (21.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl Tech-Aktien am Donnerstag zu einer leichten Erholung ansetzen würden, könnten die beiden mRNA-Impfstoffhersteller sich aus ihrem Abwärtstrend nicht befreien. Die Verluste würden sich zwar in Grenzen halten, doch sei die relative Schwäche nicht von der Hand zu weisen. "Der Aktionär" setze bei BioNTech jedoch weiter auf eine baldige Erholung.Eine Stunde vor Handelsende an der Wall Street lägen beide Papiere rund 1,5 Prozent im Minus. Aus technischer Sicht würden sie damit eine schlechte Figur abliefern. Marktteilnehmer würden die Kursschwäche hauptsächlich mit dem Vormarsch der Omikron-Variante begründen. Die könnte das Ende der Pandemie einläuten.Unterstützung erhalte diese These einmal durch die Krankenhauszahlen sowie die jüngsten Maßnahmen auf der Insel. Sowohl Schottland als auch England würden zeitnah alle Corona-Maßnahmen aufheben wollen. Auch Frankreich wolle ab Anfang Februar weiter lockern, obwohl die Zahl der Neuinfektionen viermal so hoch sei wie in Deutschland.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.