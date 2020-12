Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

87,00 EUR -4,83% (16.12.2020, 21:59)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

105,78 USD -4,87% (16.12.2020, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (16.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.BioNTech habe nun auch mit China eine Auslieferung seines Corona-Impfstoffs vereinbart. Die Vereinbarung mit dem Partnerunternehmen Fosun Pharma sehe die Lieferung von 100 Mio. Dosen im kommenden Jahr vor und stehe noch unter dem Vorbehalt der Zulassung durch die chinesischen Behörden, habe das deutsche Biotech-Unternehmen am Mittwoch bekanntgegeben. Beide Unternehmen hätten bereits im März eine strategische Zusammenarbeit zur gemeinsamen Entwicklung und Kommerzialisierung eines potenziellen Covid-19-Impfstoffs beschlossen, der auf der Technologie von BioNTech beruhe.Die BioNTech-Aktie sei in dieser Woche von Gewinnmitnahmen gekennzeichnet. Nach der Zulassung für den Corona-Impfstoff in den USA am Wochenende hätten Anleger getreu dem Motto "sell on good news" Gewinne mitgenommen. Auch "Der Aktionär" habe zu Teilgewinnmitnahmen geraten, erwarte jedoch in Zukunft noch einiges vom Mainzer Unternehmen. Die Restposition sollte man deswegen laufen lassen. Die aktuelle Korrekturphase könnte allerdings noch einmal interessante Kaufkurse bringen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.12.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie: