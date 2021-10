NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (19.10.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - BioNTech: Ausbruchsversuch - ChartanalyseDie BioNTech-Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) markierte nach einer langen steilen Rally am 10. August 2021 das aktuelle Allzeithoch bei 464,00 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Nach diesem Hoch habe eine starke Korrektur eingesetzt, welche der Aktie über die Hälfte ihres Wertes gekostet habe. Sie sei am 1. Oktober 2021 auf ein Tief bei 230,03 USD zurückgefallen. Damit habe der Wert seinen EMA 200 getestet. Anschließend sei die Aktie in einem kleinen symmetrischen Dreieck seitwärts gefallen. Gestern habe sie deutlich angezogen und sei aus dem Dreieck nach oben ausgebrochen.Mit diesem Ausbruch könnte die BioNTech-Aktie einen kleinen Boden ausgebildet haben. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen deutlich anziehen. Ein erstes Ziel wäre das Abwärtsgap vom 28. September 2021 zwischen 305,51 und 296,90 USD bzw. der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Dieser Trend liege heute bei 310,76 USD. Sollte der Wert allerdings unter sein gestriges Tagestief bei 245,03 USD abfallen, würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 193,60 USD drohen. (Analyse vom 19.10.2021)Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:227,80 EUR +1,52% (19.10.2021, 09:28)