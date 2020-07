Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



27.07.2020



84,17 USD -4,90% (24.07.2020)



US09075V1026



A2PSR2



22UA



BNTX



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Das Rennen um einen potenziellen Corona-Impfstoff habe in den letzten Wochen mächtig Fahrt aufgenommen. In einem fortgeschrittenem Forschungsstadium würden sich unter anderem die beiden mRNA-Spezialisten Moderna und BioNTech befinden. Beim deutschen Vertreter könnte in den kommenden Tagen die nächste Entwicklungsphase beginnen.Wie BioNTech vergangene Woche im Rahmen einer Pressemitteilung zu einer Liefervereinbarung kommuniziert habe, befinde sich das Unternehmen auf Kurs, eine klinische Phase-2b/3-Sicherheits- und Wirksamkeitsstudie noch diesen Monat aufzusetzen. Laufe alles nach Plan, peile BioNTech und der Entwicklungspartner Pfizer die Beantragung des Zulassungsverfahrens für Oktober 2020 an."Wir fühlen uns verpflichtet, das Unmögliche möglich zu machen, indem wir unermüdlich daran arbeiten, einen sicheren und effektiven Impfstoff zu entwickeln und herzustellen, der dabei hilft, die globale Gesundheitskrise zu beenden", so Pfizer-CEO Albert Bourla laut der Mitteilung vom Mittwoch.Es sei davon auszugehen, dass BioNTech die Timeline einhalten und damit in die nächste Phase der klinischen Entwicklung in Kürze eintreten könne. Über das Projekt "Lightspeed" hinaus, in dem die Mainzer alle Corona-Forschungsaktivitäten zusammenfassen würden, habe die Pipeline der Gesellschaft viel zu bieten.BioNTech befinde sich in der Corona-Impfstoffentwicklung auf einem guten Weg. Die Gesellschaft bleibe ganz klar einer der Top-Favoriten in diesem Forschungsbereich.Größere Rücksetzer sind hier spekulative Kaufchancen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2020)