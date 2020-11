Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (13.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Millionen Nerze sollten in Dänemark getötet werden. Sie würden ein mutiertes Coronavirus auf den Menschen übertragen. Die Befürchtung sei nun groß, dass möglicherweise auch die Impfstoff-Entwicklung dadurch gefährdet sein könnte. Diese Problematik habe sich nun auch der US-Immunologe Anthony Fauci genauer angeschaut - und gebe Entwarnung."Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es nicht so zu sein, dass diese in den Nerzen identifizierte Mutation Auswirkungen auf Impfstoffe hat und eine durch Impfstoffe induzierte Reaktion beeinflusst", so Fauci. "Es könnte Auswirkungen auf bestimmte monoklonale Antikörper haben, die gegen das Virus entwickelt werden. Das wissen wir noch nicht." Aber auf den ersten Blick sehe es nicht nach etwas aus, das für die Impfstoffe, die derzeit zur Reduzierung einer Immunantwort eingesetzt würden, wirklich ein großes Problem sein werde.Damit könne auch BioNTech, einer der ganz großen Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs, aufatmen. BioNTech und US-Partner Pfizer hätten am Montag bekannt gegeben, dass ihr Impfstoff einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 biete. Jedoch seien die Studien dazu noch nicht abgeschlossen. Einen Antrag auf Zulassung in den USA könnte nun möglicherweise bereits in der kommenden Woche folgen. Auch in Europa solle eine Zulassung angestrebt werden.Der Chef der zuständigen EU-Steuerungsgruppe rechne mit einer Zulassung binnen weniger Wochen. "Der früheste Zeitpunkt dürfte Mitte Dezember sein", habe Clemens Martin Auer der "Berliner Zeitung" gesagt."Der Aktionär" bleibt sehr optimistisch. Läuft nun alles nach Plan und die Zulassung kommt tatsächlich bald, dürfte das Papier neuen Schwung erhalten, so Marion Schlegel. Zudem verfüge das Unternehmen über eine hochinteressante weitere Pipeline. Hier könne man in Zukunft noch einiges erwarten. (Analyse vom 13.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link