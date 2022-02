Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech habe am Donnerstag kräftig zulegen können. Das Papier sei mit einem Plus von 9,1 Prozent aus dem US-Handel gegangen. Beflügelt worden sei die Aktie vom starken Ausblick von Moderna . Das Unternehmen habe seine Absatzprognose für 2022 für seinen Corona-Impfstoff nach oben geschraubt.Zudem habe BioNTech von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für die Booster-Impfung von Kindern ab zwölf Jahren mit dem Corona-Impfstoff der Mainzer erhalten. Das habe die EMA am Donnerstag in Amsterdam mitgeteilt. Eine endgültige Entscheidung müsse die EU-Kommission treffen. Das gelte aber als Formsache.Die Aktie von BioNTech sei zwar charttechnisch weiter klar angeschlagen. Positiv stimme jedoch, dass die Aktie im US-Handel die wichtige Unterstützung in Form des Januartiefs bei 135,13 Dollar habe verteidigen können. Im deutschen Handel sei das Papier kurzzeitig daruntergerutscht. Nun gelte es den neu gewonnen Schwung zu nutzen und die 38-Tage-Linie zu überwinden. Die nächste wichtige Hürde würde dann im Bereich von 200 Dollar warten.Nach den starken Aussichten von Moderna könnten Anleger nun auch auf positive Impulse für BioNTech hoffen. Die Mainzer werden ihr Jahresergebnis am 30. März vorlegen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.