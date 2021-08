Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

297,30 EUR +4,61% (20.08.2021, 15:49)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

341,725 USD +2,99% (20.08.2021, 15:35)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (20.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mainzer Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Nach den deutlichen Verlusten am Donnerstag sei die BioNTech-Aktie am heutigen Handelstag mit einem leichten Plus in den Tag gestartet, inzwischen sei sie aber wieder ins Minus gerutscht. Am frühen Nachmittag notiere der Titel auf der Handelsplattform Tradegate 0,7 Prozent im Minus bei 282,10 Euro.Neben Gewinnmitnahmen hätten auch verstärkte Sorgen über mögliche Nebenwirkungen die BioNTech-Aktie belastet. Zudem habe eine Studie von Forschern der Universität Oxfort, die den Corona-Impfstoff von AstraZeneca mitentwickelt hätten, gezeigt, dass die Wirksamkeit gegen eine Infektion mit dem Corona-Virus bei einer Impfung mit zwei Dosen BioNTech/Pfizer schneller abnehme als mit einer Zweifachdosis AstraZeneca. Damit würde der anfängliche Vorteil einer höheren Wirksamkeit von BioNTech schnell schwinden. Jedoch sei die Studie noch nicht von unabhängigen Experten geprüft worden.Derweil habe die Bundeskanzlern Angela Merkel BioNTech im Impfstoffwerk im hessischen Marburg einen Besuch abgestattet. Dabei sei sie erneut alle noch nicht gegen SARS-CoV-2 Geimpften aufgerufen, die Chance zur Impfung zu nutzen. "Ich möchte alle bitten, die noch nicht geimpft sind", sich und andere zu schützen, habe Merkel gesagt.Auch DER AKTIONÄR erwarte noch sehr viel von BioNTech. Die aktuelle Schwächephase könnte zwar nach der enormen Rally der vergangenen Monate noch etwas andauern, noch nicht investierte Anleger bekommen so aber möglicherweise die Chance, noch einmal etwas günstiger zuzugreifen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link